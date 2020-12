Schweiz

Autofahrerin stirbt bei Unfall in Baselbieter Autobahntunnel



Bild: Kapo BL

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A18 bei Grellingen BL ist am Dienstag eine Automobilistin ums Leben gekommen. Die 55-jährige Frau prallte mit ihrem Wagen im Eggfluetunnel gegen eine seitliche Ausstellbucht.

Nach Angaben der Baselbieter Polizei war die Lenkerin am frühen morgen auf der A18 in Richtung Basel unterwegs gewesen, als sie im Eggluetunnel aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über ihren Wagen verlor. Durch die Kollision mit der Tunnelwand wurde sie gemäss Mitteilung so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs haben die Baselbieter Polizei und die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Nach dem Unfall blieb der Eggfluetunnel während mehrerer Stunden für Aufräum- und Reparaturarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (sda)

