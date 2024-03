Polizeirapport

Diebe sprengen Geldautomaten in Zuzwil SG

Diebe haben in der Nacht auf Mittwoch in Zuzwil einen Geldautomaten aufgesprengt. Sie flüchteten mit Bargeld von noch unbekanntem Wert, teilte die Kantonspolizei St.Gallen mit. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 100'000 Franken.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb, geht sie gemäss Hinweisen aus der Bevölkerung von zwei Tätern aus. Diese hätten, mutmasslich mit Sprengstoff, den Geldautomaten am Mittwochmorgen um 2.40 Uhr massiv beschädigt und das darin enthaltende Bargeld entwendet.

Die Höhe der Beute ist unbekannt. Erfahrungsgemäss befänden sich mehrere zehntausend Franken in einem Bankomaten, erklärte Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA

Auch am Gebäude, in dem sich mehrere Geschäfte befinden, sei erheblicher Schaden entstanden, so der Polizeisprecher weiter. Die Filiale der Post, zu welcher der Geldautomat gehörte, bleibe vorerst geschlossen.

Dritte Sprengung in drei Tagen

Die nach der Tat eingeleitete Fahndung durch mehrere Patrouillen der Kantonspolizeien St.Gallen und Thurgau blieb erfolglos. Im Einsatz standen auch ein Polizeihund sowie eine Drohne.

Aufgrund des möglichen Sprengstoffdelikts würden nun die Ermittlungen durch die Kantonspolizei St.Gallen und das Bundesamt für Polizei (Fedpol) unter Leitung der Bundesanwaltschaft (BA) geführt, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Geldautomatensprengung in Zuzwil SG ist der dritte Vorfall dieser Art in den vergangenen drei Tagen in der Schweiz. In der Nacht auf Montag wurde um 2.30 Uhr ein Bankomat in Ruswil LU gesprengt.

In der Nacht auf Dienstag machten sich gegen 2.25 Uhr Unbekannte in Yvonand VD mit Sprengstoff an einem Geldautomaten zu schaffen. (rbu/sda)