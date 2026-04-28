Die Polizei fand den mutmasslichen Täter an seinem Wohnort. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Polizei fasst mutmasslichen Täter nach Überfall auf Zürcher Hotel

Die Polizei hat den Mann gefasst, der am Montagabend vor einer Woche ein Hotel im Zürcher Kreis 7 überfiel und mit Bargeld flüchtete. Drei Tage nach der Tat konnte sie ihn an seinem Wohnort im Kanton Zürich festnehmen.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 18-jährigen Algerier, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Der Täter hatte kurz vor Mitternacht die Lobby des Sorell Hotel Zürichberg an der Orellistrasse überfallen. Er begab sich direkt zum Empfang und bedrohte die Angestellten mit einer Stichwaffe. Unter Druck händigte das Personal daraufhin mehrere hundert Franken Bargeld aus.

Mit der Beute flüchtete der Mann anschliessend in unbekannte Richtung. Beim Überfall kam gemäss Angaben der Polizei niemand zu körperlichem Schaden.

Die Einsatzkräfte der Stadtpolizei leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Die umfangreichen Abklärungen führten die Ermittler schliesslich an den Wohnort des mutmasslichen Täters. (nil/sda)