Polizeirapport

Polizei vermutet Tötungsdelikt: 51-Jährige seit Januar vermisst – Mann festgenommen

In Engwang TG wurde am Dienstag ein 50-jähriger Schweizer festgenommen. Er steht im Verdacht, eine heute 51-jährige Frau getötet zu haben. Sie gilt seit Januar 2026 als vermisst.

Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, sind die Einsatzkräfte seit den Morgenstunden auf einem Grundstück in Engwang im Einsatz und stellen dort Beweismittel sicher. Der Festgenommene gelte als dringend tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft führt gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung.

Die 51-jährige Frau – das mutmassliche Opfer – gilt noch immer als vermisst. Die Ermittlungen dauern an. (vro)

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