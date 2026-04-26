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Polizei stoppt Raser in Neftenbach ZH mit 141 km/h

Raser Tacho
Der Raser war mit 141 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Polizei stoppt Raser in Neftenbach ZH mit 141 km/h

26.04.2026, 10:4926.04.2026, 10:49

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagabend in Neftenbach einen 21-jährigen Raser erwischt. Er war mit 141 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Sie nahm dem jungen Schweizer den Führerausweis ab und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft.

Bei dieser Geschwindigkeitskontrolle im Ausserortsbereich stoppte die Polizei innerhalb von 45 Minuten nebst dem Raser auch vier Schnellfahrende, wie es im Communiqué vom Sonntag heisst. Sie waren mit einem Tempo von 108 bis 125 km/h unterwegs.

In zwei Fällen nahm die Polizei die Führerausweise vor Ort ab. In einem Fall handelte es sich um einen Touristen. Dieser kassierte ein Fahrverbot für die Schweiz. Ein weiterer Lenker durfte seinen Führerausweis vorläufig behalten, wie es weiter heisst. (sda)

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