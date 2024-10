Polizeirapport

80-jähriger Automobilist stirbt bei Selbstunfall in Wynigen BE

Ein 80-jähriger Autolenker ist am Freitagabend bei einem Selbstunfall in Wynigen BE gestorben. Gemäss Angaben der Polizei stand ein medizinisches Problem als Unfallursache im Vordergrund.

Der Autofahrer sei um 16.45 Uhr von Wynigen herkommend in Richtung Burgdorf unterwegs gewesen, teilte die Berner Kantonspolizei am Samstag mit. Aus noch zu klärenden Gründen sei er von der Fahrbahn abgekommen und am Bahngleis zum Stehen gekommen: Trotz umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch Drittpersonen sei der im Kanton Bern wohnhafte Lenker noch vor Ort verstorben. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten sei die Strasse im Unfallbereich für rund drei Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden. (sda)