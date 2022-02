Unbekannter schubst Mann in Olten auf Gleis: Staatsanwaltschaft kündigt Foto-Fahndung an

Die Solothurner Staatsanwaltschaft will allenfalls mit der Veröffentlichung von Fotos nach einem mutmasslichen Täter fahnden, der am 29. Januar einen Mann im Bahnhof Olten auf ein Bahngleis gestossen hatte. Dieser konnte sich damals von selber vor dem einfahrenden Zug in Sicherheit bringen.

Der Bahnhof in Olten. Bild: KEYSTONE

Die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter sei bislang erfolglos verlaufen, teilte die Solothurner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er sei damals von Zeugen fotografiert worden.

Die gesuchte Person hatte einen Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung auf das Gleis gestossen. Die Staatsanwaltschaft kündigt nun an, nach einer Frist bis zum 1. März Fahndungsfotos zu veröffentlichen – in einer ersten Phase verpixelt, danach allenfalls unverpixelt. (sda)