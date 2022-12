Toter Junge beim Escher-Wyss-Platz in Zürich gefunden

Die Unfallursache und der Unfallhergang sind unklar, ebenso, wer sonst noch am Unfall beteilig war. Für eine umfassende Spurensicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes sowie des Forensischen Instituts Zürich aus. Die Klärung der Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin vorgenommen.

Zwei Frauen sind am Dienstagabend bei einer Auffahrkollision auf der A1 bei Wiedlisbach BE verletzt worden. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.