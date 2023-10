Polizeirapport

26-jähriger Bauarbeiter stirbt bei Arbeitsunfall in Kloten

Ein Bauarbeiter ist am Montagnachmittag auf einer Baustelle in Kloten tödlich verletzt worden. Der 26-Jährige wurde beim Anheben eines Gerüstelements von diesem erfasst und stürzte zwanzig Meter in die Tiefe.

Der Arbeiter verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. (sda)