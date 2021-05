Schweiz

Polizeirapport

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in Oberramsern SO



Ein Kleinflugzeug ist am Samstag in Oberramsern SO abgestürzt. Dabei sind nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn die beiden Insassen, zwei Männer, gestorben.

Das Flugzeug sei in Grenchen gestartet, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit einen Bericht von «Blick.ch».

Weitere Angaben zu den Opfern gebe es zurzeit nicht, sagte die Sprecherin. Die Absturzursache werde untersucht. (sda)

