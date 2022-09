Polizeirapport

Maskierte berauben in Basel Frau und Mann

Zwei maskierte Personen haben am Dienstag an der Basler Lehenmattstrasse eine 25-jährige Frau und einen 23-jährigen Mann mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht und beraubt. Die Täter flüchteten mit einem Rucksack in Richtung St. Jakob-Park.

Beim Vorfall um etwa 22.45 Uhr wurden keine Personen verletzt, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Im Rucksack befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon und ein Portemonnaie. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. (sda)