Polizeirapport

Auto fährt in Gruppe – mehrere Verletzte in Füllinsdorf BL

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Füllinsdorf BL sind am Freitagmorgen mehrere Personen verletzt worden. Gemäss bisherigen Kenntnissen der Polizei kam ein Auto von der Strasse ab und fuhr in eine Menschengruppe.

Beim Unfall um etwa 08.40 Uhr seien sechs bis sieben Personen verletzt worden, sagte Marcel Wyss, Mediensprecher der Baselbieter Polizei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuvor hatte der «Blick» über den Unfall berichtet.

Sämtliche Verletzte seien ins Spital gebracht worden, sagte Wyss. Über das Alter der Opfer und ob sich darunter Kinder befinden, liegen keine Angaben vor. Wie schwer die Personen verletzt wurden, sei unklar. Im Einsatz standen mehrere Ambulanzen und zwei Rettungshelikopter.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei ist das Auto von der Strasse abgekommen und anschliessend in die Gruppe gefahren. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich um einen Unfall handle und keine Absicht dahinterstecke, sagte der Sprecher weiter.

(yam/sda)