Schweiz

Polizeirapport

Verkehrsunfall: Auto überschlägt sich auf der N3 bei Walenstadt



Bild: kapo sg

Kurz eingenickt: Auto überschlägt sich auf der N3 bei Walenstadt

Bei einem Selbstunfall hat sich am Mittwochnachmittag ein Auto auf der Autobahn A3 bei Walenstadt überschlagen und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 79-jährige Fahrer und die 76-jährige Beifahrerin wurden verletzt.

Nach der Aussage des 79-jährigen Lenkers sei er bei der Fahrt in Richtung Sargans am Steuer kurz eingenickt, teilte die St. Galler Polizei am Donnerstag mit.

Bild: kapo sg

Das Auto geriet auf den Überholstreifen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit der Leitplanke. Danach hob es ab, überschlug sich, drehte sich auf dem Dach weiter und kam schliesslich auf der Höhe der Ausfahrt Walenstadt zum Stillstand.

Fahrer und Mitfahrerin wurden unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Während der Unfallaufnahme war nur eine Spur der Autobahn befahrbar. Dies führte zu einem Rückstau von mehreren Kilometern. (saw/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung