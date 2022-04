1000 Hanf-Pflanzen und 20 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Die Thurgauer Kantonspolizei hat am Mittwoch in St. Margarethen eine Hanf-Indooranlage entdeckt. Dabei stellten die Beamten 950 Hanfpflanzen und 20 Kilogramm Marihuana sicher. Ein 29-jähriger Schweizer wurde festgenommen.

950 Hanfpflanzen in St. Margarethen entdeckt. (Symbolbild) Bild: sda

Umfangreiche Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau führten zur Liegenschaft in einem Einfamilienhausquartier in St. Margarethen. Bei der Hausdurchsuchung am Mittwoch stiessen die Fahnder auf eine Hanf-Indooranlage mit rund 950 Pflanzen, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Neben einer umfassenden technischen Einrichtung wurden rund 20 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Der Betreiber der Hanfanlage, ein 29-jähriger Schweizer, wurde vor Ort festgenommen. Er ist laut Polizeiangaben geständig. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung.

(yam/sda)