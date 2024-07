Polizeirapport

Unbekannte verwüsten Schulhaus in Luzern – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag und Freitag verschafften sich Unbekannte Zugang ins Schulhaus Würzenbach in der Stadt Luzern. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitag verschafften sich Unbekannte Zugang zum Schulhaus Würzenbach. Dort wurden im Trakt C mehrere Lavabos verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Im Gebäude entstand ein massiver Wasserschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Die Sachbeschädigung wurde am Freitagnachmittag festgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich telefonisch zu melden: 041 248 81 17. (pilatustoday.ch)