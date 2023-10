Polizeirapport

Schüsse nach Streit bei der Lettenwiese – 15-Jähriger in Zürich verletzt

Am Dienstagabend kam es im Zürcher Kreis 10 zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei wurde offenbar eine Schusswaffe eingesetzt. Ein 15-Jähriger wurde dabei verletzt.

Um etwa 19 Uhr gerieten mehrere Personen beim Unteren Letten in einen Streit. Dabei zückte eine Person offenbar eine Waffe, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte. Die anderen Beteiligten seien sofort in alle Richtungen davongerannt.

Die Person mit der Waffe schoss den Flüchtenden mehrfach hinterher, traf aber gemäss bisherigen Erkenntnissen niemanden. Ein 15-jähriger Jugendlicher zog sich beim Davonrennen aber Verletzungen am Bein zu. Er musste ins Spital gebracht werden, wie es bei der Polizei auf Anfrage hiess. Zum Schweregrad der Verletzung gibt es keine Angaben.

Die genauen Hintergründe dieser Tat sind noch unklar. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität haben Ermittlungen aufgenommen. (sda/red)