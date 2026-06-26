Polizeirapport

Sexueller Übergriff auf 6-jähriges Mädchen in Yverdon: Verdächtiger in U-Haft

Im Zusammenhang mit dem sexuellen Übergriff auf ein sechsjähriges Mädchen in den Toiletten der Bibliothek von Yverdon-les-Bains VD ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Bei dem mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 41-jährigen tunesischen Staatsangehörigen, der im Norden des Kantons Waadt wohnt, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Der Mann wurde am Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen. Er wird in zwei Fällen des sexuellen Missbrauchs von sechsjährigen Mädchen in Yverdon-les-Bains beschuldigt: Der erste Fall ereignete sich am 20. April in einem Geschäft, der zweite am 29. Mai in der Gemeindebibliothek, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag in Erinnerung rief. Der Mann habe die beiden Taten gestanden und sei in Untersuchungshaft genommen worden.

Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen würden keine weiteren Informationen bekannt gegeben, teilte die Kantonspolizei mit. (sda)