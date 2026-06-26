Polizeirapport

61-jähriger Töfffahrer stirbt bei Unfall in Rothenbrunnen GR

Am Donnerstagnachmittag ist es in Rothenbrunnen zu einer Kollision zwischen einem Sattelschlepper und einem Motorrad gekommen. Der Töfffahrer verstarb gemäss Polizeiangaben noch auf der Unfallstelle.

Ein 37-jähriger Chauffeur fuhr gemäss der Kantonspolizei Graubünden gegen 14.45 Uhr auf der Südspur der Autostrasse A13 in Richtung Thusis.

Aufgrund einer Kontrolle beim Schwerverkehrskontrollzentrum Unterrealta wurde er beim Anschluss Rothenbrunnen mittels Signalisation von der Autostrasse geleitet. Gemäss der Signalisation bei der Querverbindung durfte der Sattelschlepper die Kreuzung geradeaus überqueren, um wieder auf die Autostrasse zu gelangen.

Der Sattelschlepper fuhr geradeaus wieder auf die Autostrasse. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Dabei kam es gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Freitag zur Kollision mit einem 61-jährigen Töfffahrer, der von der Italienischen Strasse in Richtung Domleschg unterwegs war. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch Drittpersonen, ein Team der Rettung sowie eine Crew der Rega verstarb der 61-Jährige noch auf der Unfallstelle. (sda)