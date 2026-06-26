Polizeirapport
Werthenstein LU: Auto kracht in Anhängerzug – 71-Jähriger stirbt
Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen in Werthenstein im Kanton Luzern auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Anhängerzug, wobei sich der Mann tödlich verletzte.
Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb er noch vor Ort, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Spezialisten der Polizei klären nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls ab. Die Staatsanwaltschaft Sursee führt eine Untersuchung.
Der Unfall ereignete sich um etwa 8.15 Uhr auf der Bernstrasse, die darauf für mehrere Stunden gesperrt war, hiess es weiter. Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch zwei Feuerwehrkorps. (sda)