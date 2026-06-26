Polizeirapport

Werthenstein LU: Auto kracht in Anhängerzug – 71-Jähriger stirbt

Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen in Werthenstein im Kanton Luzern auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Anhängerzug, wobei sich der Mann tödlich verletzte.

Das Auto prallte auf der Gegenfahrbahn gegen einen Anhängerzug. Bild: Luzerner Polizei

Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb er noch vor Ort, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Spezialisten der Polizei klären nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls ab. Die Staatsanwaltschaft Sursee führt eine Untersuchung.

Die Strasse musste mehrere Stunden lang gesperrt werden. Bild: Luzerner Polizei

Der Unfall ereignete sich um etwa 8.15 Uhr auf der Bernstrasse, die darauf für mehrere Stunden gesperrt war, hiess es weiter. Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch zwei Feuerwehrkorps. (sda)