Polizeirapport

Arbeitsunfall in Champéry VS: 63-Jähriger tot, 53-Jähriger verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Champéry im Wallis ist am Freitag ein 63-jähriger Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Die beiden Männer waren beim Schmelzen von Metall Gasen ausgesetzt, wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr, als die beiden Männer von Hand eine Glocke herstellten. Sie waren Gasdämpfen ausgesetzt. Beide Arbeiter konnten die Werkstatt aus eigener Kraft verlassen und die Rettungskräfte alarmieren. Bei deren Eintreffen wurde einem von ihnen plötzlich unwohl.

Trotz eines Wiederbelebungsversuchs verstarb der 63-jährige Schweizer noch vor Ort. Der zweite, ein 53-jähriger Schweizer, wurde mit dem Helikopter in die Universitätsklinik von Genf geflogen. (sda)