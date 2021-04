Schweiz

Polizeirapport

Suhr AG: Lernfahrerin verursacht Unfall



Lernfahrerin verursacht Unfall in Suhr AG – Ausweis weg

Eine Lernfahrerin, die ohne die erforderliche Begleitperson unterwegs war, hat am Freitagnachmittag in Suhr AG einen Unfall verursacht. Verletzt wurde niemand, die Lenkerin musste ihren Lernfahrausweis abgeben, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.

Die 24-Jährige fuhr kurz nach 15.30 Uhr von Hunzenschwil kommend auf der Bernstrasse West in den Kreisverkehr. Dabei missachtete sie ein Auto, das bereits im Kreisel unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden.

Bild: kapoag

Bei der Tatbestandsaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Unfallverursacherin zwar über einen Lernfahrausweis verfügte, jedoch lediglich eine Begleitperson dabei hatte, welche nicht über die geforderten Berechtigungen verfügte. Die Lenkerin musste ihren Lernfahrausweis auf der Stelle zuhanden der Entzugsbehörde abgeben. (sda)

