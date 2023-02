Polizeirapport

Gesuchter Mann verletzt zivilen Polizisten in Zug

Ein von der Polizei gesuchter Mann hat bei seiner Verhaftung beim Bahnhof Zug am Samstag einen zivilen Polizisten mit einer abgebrochenen Flasche an der Hand verletzt. Die Polizei führte den 41-Jährigen der Staatsanwaltschaft zu.

Der zivile Polizist hatte den Mann kurz vor 17.45 Uhr am Bahnhof Zug erkannt, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei ihm in den abfahrenden Zug gefolgt. An der S-Bahn-Haltestelle Zug Schutzengel sei der Gesuchte ausgestiegen.

Der Polizist habe ihn zur Kontrolle angehalten. Plötzlich habe der Mann eine Glasflasche aus seiner Jackentasche zogen. Diese habe er zerbrochen und mit dem abgebrochenen Flaschenhals in Richtung des Polizisten geschlagen. Der Polizist habe den Angriff mit dem Arm abgewehrt. Dabei habe er Verletzungen an der Handfläche erlitten.

Ein herbeigeeilter Polizist habe den Angreifer arretiert und verhaftet. Der verletzte Polizist sei vom Rettungsdienst Zug ins Spital gebracht worden. Er habe das Spital inzwischen verlassen können. (sda)