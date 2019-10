Schweiz

Polizeirapport

Raubüberfall auf Apotheke in Biel



Bei einem Raubüberfall auf eine Apotheke in Biel hat ein Mann am Mittwochmorgen Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Nach ihren Angaben hatte der Mann die Apotheke an der Poststrasse betreten, sich einer Mitarbeiterin genähert und sie aufgefordert, die Kasse zu öffnen. In der Folge sei der Täter mit der Beute in Richtung Post geflüchtet.

Er habe zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover getragen und sein Gesicht mit einem schwarzen Schal maskiert, teilten die Polizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland mit. (sda)