Polizeirapport

Streit im Zürcher Kreis 9 eskaliert: 3 Verletzte

Bei einer Auseinandersetzung am späten Donnerstagabend in Zürich sind zwei Männer mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Ein dritter erlitt leichte Verletzungen.

Ein Autolenker meldete sich kurz vor Mitternacht bei der Stadtpolizei und gab an, er sei vor einem Haus am Letzigraben von zwei verletzten Personen angehalten worden, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte. Diese Verletzten würde er nun ins Spital fahren.

22-Jähriger in kritischem Zustand

Fast gleichzeitig ging eine Meldung über eine Auseinandersetzung an derselben Adresse ein. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung einen 22-jährigen Schweizer mit Schnittverletzungen. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht und dort notoperiert.

Bei den von dem Autofahrer ins Spital gebrachten Männer handelt es sich um Schweizer im Alter von 18 und 22 Jahren. Der ältere der beiden war ebenfalls schwer verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den Beteiligten in der Wohnung zum Streit. Die Stadtpolizei ermittelte einen 23-jährigen Italiener als mutmasslichen vierten Beteiligten. Dieser wurde an seinem Wohnort festgenommen. Der Tathergang und die Hintergründe sind noch unklar. (sda)