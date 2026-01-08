bedeckt
90-Jährige kollidiert mit drei parkierten Autos in Neuenhof AG

08.01.2026, 14:3908.01.2026, 14:39

Eine 90-jährige Autolenkerin ist auf einem Parkplatz in Neuenhof AG am Mittwochabend gleich mit drei Autos zusammengeprallt. Die Frau wollte rückwärts das Parkfeld verlassen. Es gab keine Verletzten.

Die Kantonpolizei nahm der Lenkerin ihren Führerausweis ab.Bild: Kantonspolizei Aargau

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Lenkerin das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. An den Fahrzeugen sei beträchtlicher Sachschaden entstanden.

Die Kantonspolizei nahm der Lenkerin den Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde ab. (sda)