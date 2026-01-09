Polizeirapport

Keine Verletzten bei Kollision zwischen Zug und Auto in Wollerau SZ

Eine Zugkomposition der Südostbahn ist am Donnerstagabend um 18.10 Uhr auf einem Bahnübergang in Wollerau SZ mit einem Auto kollidiert. Verletzt wurde dabei niemand.

Das Auto wurde durch den Aufprall mehrere Meter auf den Gleisen mitgerissen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Der Wagen gehörte einem 88-jährigen Lenker, der wegen des stockenden Kolonnenverkehrs auf dem Bahnübergang stehenblieb, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte.

Als sich dann die Bahnschranken schlossen, konnte der Rentner sein Fahrzeug nicht mehr von den Gleisen wegfahren. Er schaffte es aber, sich selber rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Der Lokomotivführer leitete gemäss Polizeiangaben noch eine Vollbremsung ein, es kam aber dennoch zur Kollision. Das Auto wurde durch den Aufprall mehrere Meter auf den Gleisen mitgerissen und blieb dann aufrecht an einer Lärmschutzwand stehen.

Die Bahnstrecke zwischen Wollerau und Samstagern blieb für rund drei Stunden unterbrochen. Auf der Strasse bildete sich im Feierabendverkehr beidseits des blockierten Bahnüberganges ein langer Stau. (sda)