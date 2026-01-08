Polizeirapport

Mann löst Alarm in Zürcher Bankfiliale aus und wird festgenommen

Die Stadtpolizei Zürich hat am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt eine Person festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in einer UBS-Filiale. Die innert Minuten vor Ort ausgerückten Polizeipatrouillen trafen im Innern der Bank auf einen allein anwesenden Mann. Er liess sich widerstandslos festnehmen.

Der Mann trug eine Faustfeuerwaffe bei sich. Gemäss jetzigen Erkenntnissen wurde damit niemand direkt bedroht und es wurde auch kein Geld geraubt. Für weitere Abklärungen wurde der 29-jährige Ukrainer in eine Wache gebracht. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der mitgeführten Waffe um eine Imitationswaffe handelt. Zudem wird geklärt, weshalb sich der Mann in der Bank aufhielt und was seine Absichten waren. Ob er einen Überfall plante, ist derzeit unklar. (dab)