Die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden rollen einen Vermisstenfall von 2021 neu auf. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Nach neuen Hinweisen: Luzerner Polizei rollt Cold Case neu auf

Im April 2021 verschwand die damals 21-jährige Alishia Bucher. Seit einer Geschlechtsangleichung wird Bucher vom Umfeld laut Polizei Luca genannt. Luca wurde zuletzt am 22. April 2021 am Bahnhof Luzern gesehen, seither gilt Luca als vermisst. Zum Zeitpunkt des Verschwindens litt Luca an Alkohol- und Drogensucht.

Damals führte die Polizei mehrere Suchaktionen, Personenbefragungen und Hausdurchsuchungen durch. In den letzten Jahren kamen eine internationale Ausschreibung mit DNA-Abgleich «sowie gezielte Abklärungen im In- und Ausland» dazu. Die Suche nach Luca blieb trotzdem erfolglos.

Nun schreibt die Luzerner Kantonspolizei in einer Mitteilung:

«Aufgrund neuer Hinweise haben die Strafuntersuchungsbehörden den Fall erneut aufgenommen und zusätzliche Ermittlungen eingeleitet. Nach heutigem Kenntnisstand kann auch ein Tötungsdelikt, bei welchem Alishia Bucher Opfer wurde, nicht ausgeschlossen werden.» Luzerner Kantonspolizei

Cold Case wird neu aufgerollt

Die neuen Hinweise veranlassen die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden dazu, die Öffentlichkeit erneut um Unterstützung zu bitten. Wer Angaben über den Verbleib von Luca machen kann, soll sich bei der Luzerner Polizei melden (Kontaktinformationen weiter unten).

«Für Hinweise, die zur Klärung des Falls oder zum Auffinden von Alishia (Luca) Bucher führen, wird eine Belohnung von 5000 Franken ausgesetzt», schreibt die Polizei. Luca trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein schwarzes Cap, eine schwarze, gefütterte Parka-Jacke, schwarze Trainerhosen und weisse Adidas-Schuhe. Das Erscheinungsbild sei ungepflegt gewesen, schreibt die Polizei weiter. (leo)