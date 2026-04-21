Polizeirapport

Frontalkollision im Ligerzertunnel – PW-Lenkerin mit Verletzungen ins Spital gebracht

Durch den Unfall lief Öl auf die Fahrbahn aus. Bild: kapo bern

Bei einer Frontalkollision mit einem Lieferwagen im Ligerztunnel auf der A5 ist am Dienstag eine Autofahrerin verletzt worden. Der Tunnel blieb mehrere Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schrieb.

Laut Polizeiangaben geriet das Auto im Ligerztunnel bei Ligerz kurz nach 14.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lieferwagen. Die Lenkerin wurde verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. Der Lieferwagenfahrer blieb beim Zusammenstoss unverletzt.

Wegen ausgelaufenen Öls musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Tunnel wurde gemäss Communiqué in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr musste über Thielle und Gals umgeleitet werden. (sda)