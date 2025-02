Polizeirapport

Zuger Polizei nimmt nach Einbruchserie 25 Tatverdächtige fest

Ertappt! Zwar nicht auf frischer Tat, aber immerhin. (Symbolbild) bild: shutterstock

Die Zuger Polizei hat 25 Personen festgenommen, die in den vergangenen Wochen in Wohn- und Geschäftshäuser eingebrochen waren oder Diebstähle aus Autos begangen hatten. Bei den Beschuldigten handelt es sich um Personen aus sieben verschiedenen Ländern, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

Die Festnahmen erfolgten zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem 21. Januar 2025, wie die Strafverfolgungsbehörden mitteilten. In fünf Fällen konnten die Täter mittels einer Sofortfahndung ermittelt werden. Sieben Mal half ein Polizeihund, oft sei auch eine Polizeidrohne zum Einsatz gekommen, hiess es weiter.

In weiteren Fällen führten laut Mitteilung Fingerabdrücke, DNA-Spuren oder «aufwendige Ermittlungen» zur Festnahme der Beschuldigten. Auch ein GPS-Tracker half in einem Fall zur Festnahme des Täters.

Die Täter stammten laut Angaben aus Algerien, Marokko, Schweiz, Italien, Litauen, Portugal und Afghanistan. (sda)