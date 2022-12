Betrunkener Zürcher baut mit Lamborghini auf A1 im Aargau spektakulären Selbstunfall

Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Lenker die Kontrolle über den Sportwagen. Dieser prallte gegen die Mittelleitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und kam schliesslich in der Böschung hinter der Randleitplanke zum Stillstand. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Lenker eine Blutprobe an. (aeg/sda)

Zum Selbstunfall kam es gegen 21.00 Uhr auf der A1 bei Suhr. In einem gemieteten Lamborghini waren der 32-jährige Zürcher und ein Beifahrer in Richtung Bern unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

