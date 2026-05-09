Polizeirapport

U-Haft für Mann nach Tod auf Bahngleis in Burgdorf BE beantragt

Am Donnerstagabend ist ein Mann beim Bahnhof Burgdorf BE auf die Gleise geraten und dabei tödlich verletzt worden. In diesem Zusammenhang beantragt die Staatsanwaltschaft nun Untersuchungshaft für einen am Zwischenfall beteiligten Mann.

Der Mann, für den beim Zwangsmassnahmengericht nun Untersuchungshaft beantragt wurde, war Teil einer Gruppe von Männern, die nach dem Vorfall vorläufig festgenommen wurden. Ein anderer Mann wurde noch am Freitag wieder entlassen, wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau am Samstag weiter mitteilte.

Die umfangreichen Ermittlungen zur Klärung der Umstände und zur Rolle des festgenommenen Mannes werden durch die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der Staatsanwaltschaft weitergeführt. Auch werden nach wie vor Zeugen gesucht.

Der Verstorbene wurde derweil identifiziert: Laut der Staatsanwaltschaft handelte es sich um einen 47-jährigen Ukrainer aus dem Kanton Bern. Der Mann war am Donnerstagabend vom Perron 2/3 aus auf die Gleise geraten. Kurz vor 20.30 Uhr wurde der Zwischenfall der Polizei gemeldet.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung sei der Mann von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt worden. Die aufgebotenen Einsatzkräfte leiteten umgehend Rettungsmassnahmen ein, doch der Mann starb noch vor Ort. (hkl/sda)