Polizeirapport

Deutscher kommt bei Bergtour im Berner Oberland ums Leben

Der Berggänger war mit einer Gruppe unterhalb des Hiendertelltigletscher unterwegs. Bild: KaPo Bern

Ein 70-jähriger deutscher Berggänger ist am Sonntagmittag in Innertkirchen im Berner Oberland tödlich verunglückt. Er stürzte unterhalb des Hiendertelltigletschers in einen Bergschrund, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Der Mann war mit weiteren Personen auf einer Bergtour von der Bächlitalhütte über die Obri Bächlilicken unterwegs gewesen. Der Abstieg sollte über den Hiendertelltigletscher in Richtung Gaulihütte erfolgen.

Unterhalb des Gletschers stürzte der 70-Jährige aus noch ungeklärten Gründen mehrere Meter ab. Die Gruppe alarmierte umgehend die Rettungskräfte, die vor Ort nur noch den Tod des Verunglückten feststellen konnten.

Ermittlungen zur Klärung des Unfalls waren am Dienstag im Gange. (sda)