Polizeirapport

Entführer-Falschmeldung führt in Unterägeri ZG zu Grosseinsatz

Eine Falschmeldung über eine angebliche Kindesentführung hat in Unterägeri ZG einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Zwei siebenjährige Mädchen machten die Meldung bei der Einsatzleitzentrale. Die Angaben stellten sich jedoch als Fehlinformation heraus, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte.

Die Meldung der beiden Kinder ging gemäss Communiqué um 13.30 Uhr ein. Sie sagten, ein unbekannter Mann habe ein Mädchen in einen Lieferwagen gezerrt. Daraufhin leitete die Polizei umfassende Ermittlungen sowie eine Grossfahndung ein, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Dabei seien an verschiedenen Orten im Kanton Fahrzeugkontrollen durchgeführt worden.

Die Hintergründe der Fehlinformation würden nun abgeklärt. Es bestehe keinen Anlass zur Besorgnis, schrieb die Polizei. (sda)