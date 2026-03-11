Am Dienstagabend griff ein 38-Jähriger Mann wahllos Trampassagiere der Linie 15 an. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

38-Jähriger greift in Zürich mehrere Trampassagiere an

Ein 38-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Zürich wahllos Passagiere in einem Tram der Linie 15 angegriffen. Eine Frau wurde dabei verletzt. Die Polizei konnte den Deutschen nach kurzer Fahndung festnehmen.

Der Mann ging in einem 15-er-Tram am Limmatquai mit blossen Händen auf mehrere Passagiere los. Die Polizei sei sofort zur Haltestelle Rudolf-Brun-Brücke ausgerückt, teilte die Stadtpolizei am Mittwoch mit. Dort gab eine 34-jährige Trampassagierin an, ohne Grund von einem Unbekannten geschlagen worden zu sein.

Auch auf andere Passagiere ging der Deutsche los, wie mehrere Augenzeugen bestätigten. Zur gleichen Zeit erstattete eine 40-jährige Frau gleich nebenan auf dem Polizeiposten Anzeige, weil sie ebenfalls Opfer des Angreifers im Tram wurde.

Gehirnerschütterung durch Faustschlag

Diese musste sich zur Kontrolle ins Spital bringen lassen. Wie es bei der Stadtpolizei auf Anfrage hiess, erlitt sie wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung, verursacht durch einen Faustschlag.

Die Kantonspolizei konnte den Angreifer schliesslich beim Hauptbahnhof aufspüren und festnehmen. Zum möglichen Auslöser für den Angriff konnte die Stadtpolizei auf Anfrage noch keine Angaben machen. Ob der Mann betrunken war, unter Drogeneinfluss stand oder psychische Probleme hat, ist noch offen. Dies werde nun abgeklärt. (nil/sda)