Polizeirapport

Junger Forstwart bei Arbeit in Grandvillard FR schwer verletzt

In einem steilen Waldstück bei Grandvillard im Kanton Freiburg ist am Mittwochnachmittag ein junger Forstwart verunglückt. Der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen im Helikopter in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Freiburg am Donnerstag mitteilte.

Die Meldung zum Forstunfall im Gebiet Gros Truyon sei um 15.45 Uhr eingegangen, hiess es. Die Kantonspolizei sei mit Unterstützung ihrer Alpin-Ermittler daran, die Umstände des Unfalls zu untersuchen.

(sda)