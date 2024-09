Polizeirapport

Mann verletzt Kollegen in Restaurant in Conthey VS mit Messer

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Angestellten in einem Restaurant in Conthey VS hat ein Tunesier einem Portugiesen am Samstag mehrere Messerstiche zugefügt. Sowohl das Opfer als auch der Täter wurden verletzt und mit der Ambulanz in die Notaufnahme gebracht.

Einsatzkräfte vor Ort konnten den Täter anhalten, wie die Walliser Kantonspolizei am Samstagnachmittag mitteilte. Der Grund für den Messerangriff des 40-Jährigen gegen den 32-Jährigen war am Samstagnachmittag noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

