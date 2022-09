Polizeirapport

Lieferwagen crasht in entlaufene Kuhherde in Villmergen – zwei Tiere tot

Bild: Kapo ag

Bei einer Kollision mit einem Lieferwagen sind in der Nacht auf Dienstag eine Kuh und ein Kalb in Villmergen AG getötet worden. Der 51-jährige Lieferwagenlenker blieb unverletzt. Am Lieferwagen entstand gemäss Polizeiangaben erheblicher Sachschaden.

Zur Kollision kam es kurz vor 02.00 Uhr auf der Bünztalstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Auf der Höhe der Verzweigung zur Villmergerstrasse habe sich eine Kuhherde auf der Strasse befunden. Die Kuhherde sei aus noch unbekannten Gründen entlaufen gewesen.

Nach der Kollision verstarben die zwei Tiere auf der Unfallstelle. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei bemerkte der Lieferwagenfahrer die Kuhherde zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Der Unfallverursacher wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (aeg/sda)