Polizeirapport

Frau kommt bei Brand in Winterthur ZH ums Leben

Eine Frau ist am Donnerstagabend bei einem Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Winterthur-Wülflingen ZH ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden die Leiche während den Löscharbeiten im zweiten Obergeschoss.

Die Brandmeldung war gegen 22.30 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Freitag mitteilte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarliegenschaften verhindern. Die rund 20 Bewohnenden der angrenzenden Liegenschaften hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Identität der toten Frau wird nun abgeklärt. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Neben der Kantonspolizei standen laut Mitteilung mehrere Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur, Spezialisten von Schutz und Intervention Winterthur, je ein Rettungswagen vom Rettungsdienst Winterthur mit Notarzt sowie von Schutz und Rettung Zürich, das Forensische Institut Zürich, der zuständige Statthalter, Spezialisten von Stadtwerk Winterthur sowie die Staatsanwaltshaft Winterthur-Unterland im Einsatz. (sda)