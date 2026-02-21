Polizeirapport

Unbekannte Täter überfallen Schmuckgeschäft in Burgdorf

Unbekannte Täter haben am Samstagvormittag ein Schmuckgeschäft an der Bahnhofstrasse in Burgdorf überfallen. Eine Verkäuferin wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Die Meldung vom Überfall ging um 11.20 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese am Samstag in einem Communiqué schrieb. Gemäss ersten Erkenntnissen habe zunächst ein Mann den Laden durch den gesicherten Eingang betreten. Unmittelbar danach sei ihm ein zweiter, maskierter Mann gefolgt.

Die beiden nahmen den Angaben zufolge diverse Schmuckstücke an sich, wobei einer von ihnen die Verkäuferin festhielt. Danach flüchteten die Täter mitsamt Beute Richtung Walkweg. Die Fahndung nach ihnen verlief zunächst erfolglos.

Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf. Sie beschreibt die Gesuchten als circa 1 Meter 80 gross und schlank. Einer von ihnen habe gebrochen Deutsch gesprochen. (sda)