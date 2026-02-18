Polizeirapport

Mann stürzt in Eschlikon TG in Schacht und stirbt

Ein Passant hat am Dienstagmorgen in Eschlikon in einem Schacht einen toten Mann gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Kurz nach 7.15 Uhr meldete ein Passant der Notrufzentrale, dass sich bei einem Firmengelände an der Bahnhofstrasse eine leblose Person in einem Schacht befinde. Dies schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wollte der 47-Jährige einen Gegenstand aus dem Schacht holen. Dabei sei er so unglücklich gestürzt, dass er vor Ort verstorben sei. Hinweise auf eine Dritteinwirkung hat die Polizei keine. (sda)