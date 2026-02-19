Polizeirapport

Zwei Personen in Parsonz GR von Lawine verschüttet – 49-Jähriger verstorben

Am Dienstagnachmittag, dem 17. Februar, waren in Parsonz im Kanton Graubünden mehrere Personen abseits der Piste unterwegs. Dabei löste sich eine Lawine, wie die Kantonspolizei Graubünden berichtet.

Der 49-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Bild: Kapo Graubünden

Ein 49-jähriger Vater und sein 15-jähriger Sohn wurden von den Schneemassen verschüttet. Die restlichen Schneesportler kontaktierten umgehend die Rettungskräfte.

Der 49-Jährige konnte geborgen werden, trotz Reanimationen vor Ort verstarb der Vater jedoch noch auf dem Lawinenfeld. Sein 15-jähriger Sohn konnte von den Schneemassen befreit werden und wurde zur Behandlung ins Kantonsspital Graubünden in Chur gebracht. (nib)