Graubünden: Vater und Sohn von Lawine in Parsonz verschüttet

Zwei Personen in Parsonz GR von Lawine verschüttet – 49-Jähriger verstorben

19.02.2026, 09:5319.02.2026, 09:53

Am Dienstagnachmittag, dem 17. Februar, waren in Parsonz im Kanton Graubünden mehrere Personen abseits der Piste unterwegs. Dabei löste sich eine Lawine, wie die Kantonspolizei Graubünden berichtet.

Der 49-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.Bild: Kapo Graubünden

Ein 49-jähriger Vater und sein 15-jähriger Sohn wurden von den Schneemassen verschüttet. Die restlichen Schneesportler kontaktierten umgehend die Rettungskräfte.

Der 49-Jährige konnte geborgen werden, trotz Reanimationen vor Ort verstarb der Vater jedoch noch auf dem Lawinenfeld. Sein 15-jähriger Sohn konnte von den Schneemassen befreit werden und wurde zur Behandlung ins Kantonsspital Graubünden in Chur gebracht. (nib)