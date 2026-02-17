Die Luzerner Polizei sucht aktuell nach Zeugen für den Vorfall. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Fasnächtler stürzt in Schötz LU nach Tritt und wird schwer verletzt – Zeugen gesucht

Ein Fasnächtler ist am Freitag in Schötz LU körperlich angegangen und dabei so schwer verletzt worden, dass er von einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden musste. Wer den Angriff begangen hat, war am Dienstag nicht bekannt, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Das Opfer, ein 54 Jahre alter Mann, hatte am Freitagabend in Schötz einen Fasnachtsanlass besucht. Er befand sich nach 23 Uhr auf dem Heimweg, als ihm von hinten ein Tritt versetzt wurde und er stürzte. Dabei habe sich der Mann erhebliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit.

Zeugenaufruf

Die Polizei geht gemäss der Mitteilung davon aus, dass der Täter mit einer Gruppe Männer unterwegs gewesen war, welche Schweizerdeutsch sprachen. Personen, welche Angaben zur Täterschaft machen können oder im Gebiet Nebikerstrasse Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich via Telefon 041 248 81 17 zu melden. (sda/fwa)