Polizeirapport

Hallwil AG: Mann belästigt Frau in Regionalzug

Ein Mann hat am Freitagabend eine Frau in einem Regionalzug zwischen Eschenbach LU und Hallwil AG belästigt. Die Tat ereignete sich in der S9 gegen 21 Uhr. Mehrere Personen griffen ein und alarmierten die Polizei. Die Frau verliess den Zug in Hallwil, ohne sich bei der Polizei zu melden.

Der Polizei gelang es, den mutmasslichen Täter, einen 35-jährigen Eritreer, zu identifizieren, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Nun sucht sie die betroffene Frau und weitere Auskunftspersonen. (sda)