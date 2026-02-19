Polizeirapport

Kranführer wird bei Unfall in Stallikon ZH schwer verletzt – Strasse mehrere Tage gesperrt

An der Bucheneggstrasse in Stallikon hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein 60-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Strasse bleibt mehrere Tage gesperrt.

Während der Demontage eines Turmdrehkrans an der Bucheneggstrasse in Stallikon stürzte am Donnerstagmorgen gegen 8.50 Uhr ein Pneukran um. Der Grund dafür ist noch unklar, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Pneukran kippte aus noch ungeklärten Gründen um. Bild: Kantonspolizei Zürich

Das Chassis des sechsachsigen Spezialfahrzeugs wurde aufgestellt, worauf der Kranführer aus der Kabine geschleudert und schwer verletzt wurde. Der 60-Jährige wurde von seinen Arbeitskollegen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut und anschliessend mit einem Helikopter in ein Spital gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. An der Unfallstelle wurden Spuren gesichert. Der Sachschaden dürfte weit über einer Million Franken liegen, wie es weiter heisst. Der daneben stehende Turmkran wurde nicht beschädigt, lediglich die Beleuchtungskörper wurden abgeschlagen.

Der Kranführer wurde aus der Kabine geschleudert und schwer verletzt. Bild: Kantonspolizei Zürich

Die Bergung des umgestürzten Pneukrans gestaltet sich aufwendig. Laut der Polizei dürfte sie mehrere Tage dauern. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe werden zudem Umweltmassnahmen geprüft.

Eigentlich hätte die Bucheneggstrasse nach den Strassenbauarbeiten des Tiefbauamts nur bis heute komplett gesperrt werden sollen. Wegen der Bergungsarbeiten muss die Sperrung jedoch bis voraussichtlich Mitte nächster Woche verlängert werden. Der Verkehr wird weiterhin grossräumig über den Albis oder das Triemli umgeleitet. Der parallel verlaufende Wanderweg zwischen Rebhölzli und dem Wasserreservoir kann von Fussgängerinnen und Velofahrern genutzt werden, wie die Medienstelle der Baudirektion anfügt. (vro)