Polizeirapport

Autofahrerin prallt in Sitten gegen Baum und stirbt

Eine 64-jährige Autofahrerin ist nach einer Kollision mit einem Baum in Sitten gestorben. Die Frau war bereits vor einer Woche verunfallt und erlag später im Spital ihren Verletzungen.

Dies teilten die Walliser Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Frau geriet demnach am vergangenen Dienstag kurz vor 8.20 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zunächst an den rechten Randstein.

Anschliessend kam ihr Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen. Rettungskräfte versorgten die Lenkerin vor Ort und brachten sie anschliessend mit der Ambulanz ins Spital. Die Schweizerin starb später im Spital.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Unfallursache zu ermitteln. (dab/sda)