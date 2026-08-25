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Kanton Uri lockert das Feuerverbot

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Auch der Kanton Uri lockert das Feuerverbot

25.08.2026, 12:4525.08.2026, 12:45

Nach flächendeckenden Niederschlägen und gesunkenen Temperaturen hat die Urner Sicherheitsdirektion das absolute Feuer- und Feuerwerksverbot aufgehoben. Im Wald und innerhalb von 50 Metern zum Waldrand dürfen jedoch weiterhin keine Feuer entfacht werden.

Ein offizieller Grillplatz, der wegen hoher Waldbrandgefahr mit Absperrband gesperrt ist, steht an einem Wanderweg zwischen Blatten bei Naters (VS) und Geimen, am Dienstag, 28. Juli 2026. Nachdem bere ...
Auch im Kanton Uri wird das Feuerverbot gelockert.Bild: keystone

Im sonstigen Kantonsgebiet darf die Bevölkerung befestigte Feuerstellen wieder benutzen, wie die Sicherheitsdirektion am Dienstag mitteilte. Verboten bleiben im Kanton Uri: Feuer auf unbefestigten Feuerstellen, das Abbrennen von Feuerwerk, Höhenfeuer, sogenannte «Himmelslaternen», das Wegwerfen von brennenden Raucherwaren oder Streichhölzern.

Die Feuerwehrorganisationen dürfen fest eingerichtete Feuerstellen für Übungs- und Ausbildungszwecke benutzen.

Das absolute Feuer- und Feuerwerksverbot galt in Uri seit dem 16. Juli. Auch die Zentralschweizer Kantone Zug und Luzern beschlossen in den vergangenen Tagen Lockerungen der Feuerverbote nach Niederschlägen. (dab/sda)

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