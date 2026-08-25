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Jugendliche in Bern von Tram erfasst und verletzt

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Jugendliche in Bern von Tram erfasst und verletzt

Eine Jugendliche ist am Dienstagmorgen in Bern von einem Tram erfasst und verletzt worden. Sie musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.
25.08.2026, 10:4525.08.2026, 10:45

Der Unfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr im Bereich der Verzweigung Murtenstrasse/Waldmannstrasse, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Die Jugendliche überquerte die Tramschienen und sei aus noch unklaren Gründen frontal von einem Tram erfasst worden, welches in Richtung Brünnen Westside Bahnhof fuhr.

Tram Bern
Eine Jugendliche ist in Bern durch die Kollision mit einem Tram verletzt worden.Bild: Keystone

Drittpersonen leisteten der verletzten Fussgängerin bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Die Fahrgäste und der Tramchauffeur blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

Der Tramverkehr wurde für die Dauer der Einsatzarbeiten während rund zwei Stunden unterbrochen. Es verkehrten Ersatzbusse. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallherganges aufgenommen. (dab/sda)

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