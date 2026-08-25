Polizeirapport

Mutmasslicher Bankräuber im Kanton Freiburg festgenommen

Nach einem Banküberfall im freiburgischen Farvagny von Anfang August ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet die Vorwürfe. Das beim Überfall erbeutete Geld wurde bisher nicht gefunden.

Das teilte die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mit. In Farvagny war am 7. August eine Bank überfallen worden. Trotz umfangreichem Fahndungsdispositiv konnte der Täter zunächst mit mehreren Tausend Franken flüchten. Bei der Tat bedrohte er Angestellte der Bank mit einer Schusswaffe.

Am Freitag konnte der mutmassliche Täter dingfest gemacht werden. Es handelt sich um einen 58-jährigen und im Greyerzbezirk wohnhaften Belgier. In seinem Fahrzeug hätten sich Kleidung und Material befunden, die beim Überfall verwendet worden sein dürften, schrieb die Polizei. Das entwendete Geld sei bisher nicht gefunden worden.

Derselbe Mann dürfte laut Polizei für einen Banküberfall in Châtel-St-Denis am 14. März 2025 verantwortlich sein. Der Beschuldigte bestreitet laut Polizeiangaben den Sachverhalt. (dab/sda)