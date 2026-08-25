Polizeirapport

72-Jähriger stirbt nach Überfall in Sainte-Croix VD – 14-jähriger Franzose festgenommen

Die Kantonspolizei hat einen 14-jährigen Franzosen als möglichen Täter identifiziert. Bild: KEYSTONE

Ein 72-jähriger Mann ist am Sonntag rund drei Wochen nach einem Überfall in Sainte-Croix VD im Lausanner Universitätsspital CHUV gestorben. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden nun wegen Mordes fortgesetzt, wie die Kantonspolizei Waadt am Dienstag mitteilte. Ein 14-jähriger Franzose befindet sich in Untersuchungshaft.

Der tätliche Angriff hatte sich in der Nacht auf den 29. Juli nach einer Auseinandersetzung des Rentners mit mehreren Jugendlichen ereignet. Der 72-Jährige wurde nach damaligen Erkenntnissen geschlagen, bevor er hart auf dem Boden aufschlug und das Bewusstsein verlor. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Am Sonntag verstarb das Opfer im Universitätsspital CHUV.

Ein 14-jähriger französischer Jugendlicher, der in der Region wohnt, war von Polizisten als möglicher Täter identifiziert und angehört worden. Nachdem er dem Jugendgericht vorgeführt worden war, wurde seine Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren beteiligten Personen wurden ebenfalls identifiziert und angehört. (sda)